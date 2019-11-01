Гейминг браузер
Early Access
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Первый гейминг-браузер
Opera GX - это специальная версия браузера Opera, созданная служить дополнением к геймингу. Браузер включает в себя уникальные функции, которые помогут вам получить максимум от игр и просмотра веб-страниц в интернете.
GX Control
Вам потребовались все вычислительные ресурсы компьютера? Больше не нужно закрывать браузер. GX Control позволяет ограничивать использование браузером оперативной памяти, ресурсов ЦП и сети.
Ограничитель использования сети
Ограничитель использования сети позволяет задавать максимальные лимиты пропускной способности сети, которую может использовать браузер при загрузке и выгрузке данных. Opera GX будет соблюдать эти лимиты, и у ваших игр или потоковых сервисов будет более широкий канал передачи данных для бесперебойной работы.
Ограничитель использования сети также удобен при медленном интернет-соединении или когда вы хотите играть без задержек, одновременно загружая файлы в браузере.
Ограничитель RAM
GX Control позволяет вам выбирать, сколько RAM использует Opera GX. По умолчанию, ограничитель RAM направлен на обеспечение баланса между использованием памяти и качеством работы в сети. Браузер будет пытаться оставаться на уровне или ниже выбранного предела памяти, но при этом качество работы в сети будет приоритизировано над требуемым пределом памяти. Например, если браузер может поддерживать воспроизведение стрима или файла в облаке, он позволит потреблению памяти немного превысить установленное ограничение. Настройка «Жесткого лимита» заставляет браузер оставаться на уровне выбранного ограничения памяти, несмотря ни на что. Браузер ни по какой причине не превысит выбранный предел памяти, даже если нужно пожертвовать вашим опытом просмотра веб-cтраниц.
Ограничитель CPU
Ограничитель CPU позволяет установить лимит на количество процессов вашего компьютера, которые использует браузер, чтобы остальные можно было сохранить для игр. Цель обеих функций GX Control - дать вам возможность всегда держать ваш браузер открытым, даже если вы играете или стримите ресурсоемкую игру.
Интеграция с Twitch
Никогда не пропускайте стримы. С Twitch прямо на вашей Боковой панели, вы с легкостью можете видеть каналы, на которые вы подписаны, кто сейчас онлайн и получать уведомления, когда кто-то начинает новый стрим.
GX Corner
Будьте в курсе лучших предложений, новых релизов и последних гейминг новостей, собранных в одном доступном месте.
GX Звук
Opera GX имеет встроенные в браузер звуковые эффекты, созданные в сотрудничестве с саунд-дизайнером Рубеном Ринконом и группой Berlinist, недавно получившей номинацию от BAFTA Games Awards за оригинальный саундтрек к игре Gris. Звуковые эффекты можно включать и выключать в настройках.
GX дизайн
Вы можете настроить ваш браузер, как пожелаете: выбирайте любой цвет, разные спецэффекты и темы.
Выберите свой цвет
GX темы
Выберите для фона специально созданные обои или установите фоновый рисунок вашего рабочего стола.
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Выберите любимые обои
Встроенные мессенджеры
Переписывайтесь и просматривайте сайты одновременно со встроенными мессенджерами Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp прямо на Боковой панели.
Всплывающее окно с видео
Смотрите Twitch и YouTube во всплывающем окне видео. Видео будет воспроизведено в отдельном всплывающем окне на фоне ваших вкладок и других приложений.
Блокировка рекламы
Наслаждайтесь бесперебойным интернетом без рекламы с нашей встроенной блокировкой рекламы. Также вы можете легко ее выключить, чтобы поддержать создателей, которые зарабатывают с помощью размещения рекламы.
Бесплатный VPN в браузере
Получите больше конфиденциальности и безопасности в сети с нашим бесплатным и неограниченным VPN в браузере.
Расширения
В Opera есть собственный магазин расширений, но браузеры Opera также совместимы с расширениями Google Chrome.
Видео поверх игры скоро
Смотрите тьюториалы, прохождения игр, стримы или любой другой видеоконтент во всплывающем окне поверх вашей игры.
Представляем Opera GX
Узнайте подробности от Мацея Коцембы, менеджера по продукту Opera GX.
Red Dot Design Award
Уникальный дизайн и красота Opera GX не остались незамеченными. Браузер Opera GX недавно удостоился награды Red Dot за удобство пользовательского интерфейса. Подробнее о принципах дизайна Opera GX вы можете прочитать в блоге Opera.
Почему стоит поучаствовать в программе Early Access?
Мы хотим предоставить геймерам возможность поучаствовать в разработке и усовершенствовании первого в мире гейминг-браузера. С учетом ваших идей Opera GX будет еще лучше отвечать потребностям геймеров и станет универсальным инструментом для мирового геймерского сообщества. Ваше участие в программе Early Access поможет нам понять, каким вы хотите видеть наш браузер, и определить направления для дальнейшего развития.
Как геймеры могут поучаствовать в разработке?
Для начала загрузите Opera GX и начните им пользоваться, чтобы понять, насколько он удобен вам для просмотра сайтов, общения в чатах, просмотра Twitch и участия в играх. Мы встроили в браузер инструменты обратной связи, поэтому вы можете сообщать о проблемах и передавать свои идеи напрямую нашим разработчикам. Вы также можете участвовать в обсуждениях на форуме GX.
Как долго будет действовать программа Early Access для Opera GX?
По мере необходимости. Так как это первый гейминг браузер, все еще есть много вопросов о производительности, дизайне и функциональности, которые мы хотим изучить, чтобы удовлетворить потребности геймеров. Мы будем собирать отзывы и идеи и выполнять итерации, внося изменения в браузер. Каждая новая версия будет новым уровнем. Перейдите в раздел "О программе Opera GX", чтобы узнать ваш текущий уровень и обновить его до новейшего.
Прокачайте ваш
гейминг-опыт
Скачайте Opera GX бесплатно и наслаждайтесь программой Early access к гейминг браузеру.Поздравляем! Спасибо за загрузку. Приятной работы с Opera GX! 100% Загружено
Скачать Opera GX бесплатно
Отложить установку Opera?
Загрузить пакет для оффлайн-установки:
32 bit / 64 bit Это безопасная загрузка
с opera.com
Загрузить пакет для оффлайн-установки:
32 bit / 64 bit Это безопасная загрузка
с opera.com
Загрузите и установите Opera GX, чтобы получить особенный фоновый рисунок