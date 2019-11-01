Почему стоит поучаствовать в программе Early Access?

Мы хотим предоставить геймерам возможность поучаствовать в разработке и усовершенствовании первого в мире гейминг-браузера. С учетом ваших идей Opera GX будет еще лучше отвечать потребностям геймеров и станет универсальным инструментом для мирового геймерского сообщества. Ваше участие в программе Early Access поможет нам понять, каким вы хотите видеть наш браузер, и определить направления для дальнейшего развития.

Как геймеры могут поучаствовать в разработке?

Для начала загрузите Opera GX и начните им пользоваться, чтобы понять, насколько он удобен вам для просмотра сайтов, общения в чатах, просмотра Twitch и участия в играх. Мы встроили в браузер инструменты обратной связи, поэтому вы можете сообщать о проблемах и передавать свои идеи напрямую нашим разработчикам. Вы также можете участвовать в обсуждениях на форуме GX.

Как долго будет действовать программа Early Access для Opera GX?

По мере необходимости. Так как это первый гейминг браузер, все еще есть много вопросов о производительности, дизайне и функциональности, которые мы хотим изучить, чтобы удовлетворить потребности геймеров. Мы будем собирать отзывы и идеи и выполнять итерации, внося изменения в браузер. Каждая новая версия будет новым уровнем. Перейдите в раздел "О программе Opera GX", чтобы узнать ваш текущий уровень и обновить его до новейшего.